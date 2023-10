Unfall-Prävention: Polizei kontrolliert Zweiräder in Bochum

Bochum. Um Unfällen vorzubeugen, kontrollierte die Polizei in Bochum schwerpunktmäßig Zweiräder aber auch Autos. Dabei gaben die Beamten auch Tipps.

Zur Bekämpfung von Zweiradunfällen hat die Polizei am Donnerstag, 5. Oktober, einen Schwerpunkteinsatz in Bochum durchgeführt. Zahlreiche Beamtinnen und Beamte kontrollierten den Verkehr. Bis in den Nachmittag hinein zeigten die Beamten im gesamten Stadtgebiet Präsenz und führten dabei insgesamt 116 Fahrzeugkontrollen an Autos, Rollern, Fahrrädern und mehr durch.

Opferschutz-Beamte begleiteten Einsatz

Gegen 15 Autofahrerinnen und Autofahrer erhoben die Polizistinnen und Polizisten Verwarnungsgelder und fertigten zwei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. 45 weitere Verwarnungsgelder wurden gegen Rad- und Pedelecfahrende, 15 gegen E-Scooter-Fahrende erhoben. Die Beamtinnen und Beamten des Bereichs Verkehrsunfallprävention und Opferschutz begleiteten den Einsatz. Sie führten etwa 140 Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, wiesen präventiv auf die typischen Gefahren im Straßenverkehr hin und gaben Tipps und Hinweise, mit denen die gegenseitige Rücksicht gefördert wird.

