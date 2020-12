Bei einem Autounfall in Neuss ist eine Familie aus Bochum schwer verletzt worden, darunter ein Baby. Ein Elternteil liegt weiter im Krankenhaus.

Polizei Unfall in Neuss: Eltern und Baby aus Bochum schwer verletzt

Neuss/Bochum. Bei einem Autounfall in Neuss ist eine Familie aus Bochum schwer verletzt worden, darunter ein Baby. Ein Elternteil liegt weiter im Krankenhaus.

Eine Familie aus Bochum ist bei einem Autounfall in Neuss am Samstag (5. Dezember) schwer verletzt worden. Auf einer Landstraße kam es zu einem Frontalzusammenstoß, teilt die Polizei Neuss mit. Unter den Verletzten ist ein Baby (10 Monate).

Ein 37-jähriger Neusser geriet mit seinem BMW in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem sich die Bochumer Familie befand. Der Neusser wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Insassen des entgegenkommenden Pkw, ein 33-Jähriger und eine 31-Jährige mit ihrem zehn Monate alten Säugling aus Bochum, wurden ebenfalls schwer verletzt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Schwerer Unfall in Neuss: Bochumer Elternteil weiter im Krankenhaus

Alle Beteiligten mussten nach notärztlicher Versorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Elternteil konnte inzwischen entlassen werden, das andere liegt immer noch im Krankenhaus, teilt ein Sprecher der Polizei Neuss am Montag mit. Es sei aber auf dem Weg der Besserung.

Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt, es entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei weiter. Für die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache wurden Spezialisten eines Neusser Unfallaufnahme-Teams hinzugezogen.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.