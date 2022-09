Bei einem Unfall in Bochum schwer verletzt wurden eine 60-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann. Beide mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei Unfall in Bochum: Zwei Verletzte und 40.000 Euro Sachschaden

Bochum. Zwei Verletzte (60, 25) und 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Bochum. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mächtig gekracht hat es bei einem Auffahrunfall am Donnerstag in Bochum. „Die Unfallstelle war von einem Trümmerfeld übersät“, schreibt die Polizei. Die traurige Bilanz: Zwei Schwerverletzte und 40.000 Euro Sachschaden. Die Polizei Bochum ermittelt zu dem Unfallhergang und sucht Zeugen.

Auffahrunfall in Bochum fordert zwei Schwerverletzte

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 15. September, gegen 11 Uhr auf der Hansastraße im Stadtteil Wattenscheid. Ein Autofahrer aus Wattenscheid (25) wollte demnach in Höhe der Hausnummer 110 nach links auf ein Werkstattgelände abbiegen. Während er anhielt und den entgegenkommenden Verkehr durchließ, fuhr ein 42-jähriger Wattenscheider mit seinem Pkw auf das wartende Fahrzeug auf.

Auto gerät durch Aufprall in den Gegenverkehr

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass das stehende Auto in den Gegenverkehr geschoben wurde. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen einer 60-jährigen Wattenscheiderin. Diese Frau sowie der 25-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beteiligten Autos wurden allesamt stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden an allen drei Fahrzeugen auf ungefähr 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hansastraße gesperrt.

Polizei Bochum ermittelt und sucht Zeugen

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/ 909-5206 um Hinweise von weiteren Zeugen.

