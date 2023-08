Symbolbild: Vier Menschen sind bei einem Autounfall in Bochum verletzt worden, darunter ein vierjähriges Kind.

Unfall Unfall in Bochum: Vier Verletzte, 18.000 Euro Sachschaden

Bochum-Gerthe. Drei Erwachsene und ein Kind sind bei einem Unfall in Bochum verletzt worden. Ein 27-Jähriger war mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten.

Vier Verletzte und rund 18.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz nach einem Autounfall im Bochumer Stadtteil Gerthe am Mittwochnachmittag. Wie die Polizei berichtet, war ein Mann aus Castrop-Rauxel auf dem Bövinghauser Hellweg in Richtung Castroper Hellweg unterwegs, als er in Höhe des Wertstoffhofes die Kontrolle über sein Auto verlor. Warum, das ist unklar.

Der 27-Jährige geriet in den Gegenverkehr und stieß den Angaben zufolge mit dem entgegenkommenden Auto einer 28-jährigen Bochumerin zusammen. Dieses wiederum sei durch die Wucht des Aufpralls in den Zaun eines Firmengeländes gedrückt worden.

Die beiden Fahrenden sowie zwei Beifahrer der Frau (vier und 31 Jahre alt) seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, heißt es weiter. Die beiden Unfallwagen wurden abgeschleppt; da sie beide Öl verloren haben, musste der Grünstreifen laut Polizei ausgehoben werden. Der Bövinghauser Hellweg war vorübergehend gesperrt.

