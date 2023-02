Unfall in Bochum: Motorradfahrer (64) stürzt nach Kollision

Bei einem Unfall in Bochum ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert (Symbolbild).

Bochum. Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Bochum auf der Königsallee schwer verletzt worden. Er stürzte nach einer Kollision mit einem Autofahrer.

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum auf der Königsallee ist am Freitag ein 64-jähriger Bochumer schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer wurde in stationär in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unfall in Bochum: Autofahrer wollte Spur wechseln

Wie die Polizei Bochum mitteilt, kollidierte er mit einem 60-jährigen Autofahrer aus Bacharach (Rheinland-Pfalz). Der Autofahrer wollte auf Höhe der Hausnummer 31 auf die rechte Spur in Richtung Innenstadt wechseln. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer. (ck)

