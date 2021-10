Unfall in Bochum: Autofahrer überschlägt sich auf der A448

Bochum. Bei einem Unfall auf der A448 in Bochum hat sich ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Samstag auf der A448 in Altenbochum mit seinem Wagen überschlagen. Angaben der Bochumer Feuerwehr zufolge war der Mann gegen 4 Uhr in Fahrtrichtung Essen unterwegs, als er an der Anschlussstelle 7 von der Fahrbahn abkam.

Augenzeugen berichteten dem Notruf, das Fahrzeug habe sich mehrfach überschlagen und der Fahrer sei im Wagen eingeklemmt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte dieser das Fahrzeug aber bereits selbstständig verlassen können. Nachdem er von einem Notarzt behandelt wurde, brachte der Rettungsdienst den Mann in eine Bochumer Klinik.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 27 Einsatzkräften vor Ort. Um 4:38 Uhr war der Einsatz beendet. (red)

