Mit einem Lastenfahrrad unterwegs war am Montag eine Frau in Bochum, die von einem Pkw angefahren wurde. Zwei Kinder waren an Bord. Der Autofahrer flüchtete. (Symbolbild)

Unfallflucht Unfall in Bochum: Autofahrer lässt Frau mit Kindern stehen

Bochum. Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag in Bochum eine Frau mit einem Lastenfahrrad angefahren hat. Zwei Kinder waren an Bord.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall in Bochum: Autofahrer lässt Frau mit Kindern stehen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montag in Bochum ereignet hat. Gegen 14.30 Uhr wurde eine 32-Jährige auf der Hattinger Straße von einem Auto angefahren. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Frau mit Lastenrad und Kindern an Bord in Bochum von Auto angefahren

Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit zwei Kindern in einem Lastenfahrrad auf der Hattinger Straße in Richtung Königsallee unterwegs. Als sie auf die Oskar-Hoffmann-Straße einfuhr, überholte von rechts ein Auto und wollte an dem Rad vorbeifahren. Dabei touchierte der Wagen das Rad, welches auf die Seite kippte und beschädigt wurde.

Mutter und neun Monate altes Kind leicht verletzt

Die Mutter sowie ihr Kleinkind (9 Monate) wurden bei dem Sturz leicht verletzt. Das Auto fuhr weiter, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Auch der Schaden am Lastenrad interessierte den Fahrer nicht. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Wagen handeln.

Zeugen und insbesondere der Autofahrer oder die -fahrerin werden gebeten, sich zur Geschäftszeit beim Bochumer Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0234/ 909-52 06 zu melden.