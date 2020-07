Unfall in Bochum: Auto kippt bei Zusammenstoß auf die Seite

Bochum. Vier Menschen sind bei einem Unfall am Donnerstag an der Pieperstraße in Bochum verletzt worden. Zwei Personen waren in einem Auto eingeklemmt.

Zwei Menschen musste die Feuerwehr am früher Donnerstagabend aus einem umgekippten Auto in Bochum befreien. An der Kreuzung Pieperstraße/Hugo Schulz Straße nahe dem Bergmannsheil waren zwei Autos zusammengestoßen – eines landete auf der Seite. Die Unfallursache ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Eine Person habe sich selbst aus dem Auto befreien können, zwei weitere Insassen mussten mit hydraulischem Gerät geborgen werden. Ein Mensch wurde schwer verletzt, drei weitere trugen leichte Verletzungen davon. Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.