Unfall-Flucht in Bochum-Stiepel: Polizei sucht Autofahrer

Bochum-Stiepel. Bei einem Bremsmanöver im Kreisel in Bochum-Stiepel wurde eine Rollerfahrerin verletzt. Der beteiligte Autofahrer fuhr davon. Er wird gesucht.

In Sachen Unfallflucht ermittelt derzeit die Polizei in Bochum. Sie untersucht einen Fall, der sich bereits am Donnerstag, 3. Dezember, in Bochum-Stiepel ereignet hat. Gesucht wird ein Autofahrer, der sich einfach vom Unfallort entfernt hat.

Das ist passiert: Gegen 7.30 Uhr fuhr laut Polizei eine 64-jährige Bochumerin mit ihrem Motorroller in den Kreisverkehr an der Königsallee/Haarstraße in Stiepel ein. Nach aktuellem Kenntnisstand bog ein unbekannter Autofahrer aus der Zufahrt Haarstraße vor ihr in den Kreisverkehr ein. Die Rollerfahrerin bremste daraufhin abrupt, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch stürzte sie.

Die Frau wurde der Polizei zufolge nur leicht verletzt. So habe sie selbstständig einen Arzt aufsuchen wollen. Der Autofahrer indes war einfach weitergefahren, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Bochumer Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und nach dem unbekannten Autofahrer. Es sei nicht auszuschließen, dass dieser den Unfall nicht bemerkt habe, heißt es im Polizeibericht.

Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0234/ 909 -5206.

