Unfall Bochum: 55-Jährige schwer verletzt - über 2 Promille

Einsatz für die Polizei Bochum: Eine 55-Jährige ist am Freitagabend mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen.

Bochum. In Bochum ist eine 55-Jährige bei einem Unfall am Freitagabend schwer verletzt worden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Eine 55-Jährige ist bei einem Unfall in Bochum schwer verletzt worden. Sie kam am Freitagabend mit ihrem Pkw von der Straße In der Hönnebecke ab und beschädigte zwei weitere Fahrzeuge. Ein Alkoholtest stelle bei ihr einen Wert von über zwei Promille fest.

Unfall in Bochum: 55-Jährige in Krankenhaus eingeliefert

Nachdem sie mit einem parkenden Fahrzeug zusammengestoßen war, wurde sie mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Wucht des Aufpralls schob das parkende Fahrzeug in ein weiteres Fahrzeug.

