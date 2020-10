Unfall auf Parkplatz in Bochum: Verursacher auf der Flucht

Bochum. Nach einer Unfallflucht auf einem Baumarkt-Parkplatz in Bochum-Wattenscheid sucht die Polizei einen Kraftfahrer. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Die Polizei sucht einen Kraftfahrer, der nach einem Unfall geflüchtet ist.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden am vergangenen Dienstag (27.) in der Zeit zwischen 15.30 und 16.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Fritz-Reuter-Straße 38 in Bochum-Wattenscheid die rechte Seite eines Pkw erheblich beschädigt.

Hinweise bitte ans Verkehrskommissariat Bochum

Der Unfallverursacher fuhr weg, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Das Verkehrskommissariat bittet unter der Rufnummer 0234/909 5216 um Zeugenhinweise.

Weitere Neuigkeiten aus Bochum stehen im WAZ-Newsletter.