Auf der A 40 kommt es zwischen Bochum-Grumme und -Wattenscheid in Fahrtrichtung Essen zu Verzögerungen. Aufgrund eines Unfalls staut sich der Verkehr rund sieben Kilometer zurück.

Autobahn Unfall auf der A 40 in Bochum: Stau in Fahrtrichtung Essen

Bochum. Auf der A 40 in Bochum ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Derzeit gibt es sieben Kilometer Stau in Fahrtrichtung Essen.

Auf der A 40 in Bochum ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das bestätigt die Polizei. Zwischen Bochum-Grumme und -Wattenscheid gibt es in Fahrtrichtung Essen derzeit etwa sieben Kilometer Stau.

Nähere Details zum Unfall konnte die Polizei vorerst nicht nennen, vermutlich dauere es aber noch eine Weile, bis sich die Verkehrslage entspannt hat.

A 40 in Bochum: Autofahrer sollten mindestens 45 Minuten mehr einplanen

Autofahrerinnen und Auto sollten mindestens 45 Minuten mehr Zeit einplanen, derzeit laufen Bergungsarbeiten.

Auf der A 448 kommt es in Fahrtrichtung Essen ab Bochum-Eppendorf zudem zu weiteren 20 Minuten Verzögerung, hier gibt es aktuell zwei Kilometer Stau.

