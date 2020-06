Mit einem Rettungswagen wurde der 72-Jährige in Bochum ins Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall Unfall am Ruhrpark Bochum: Autofahrer im Krankenhaus

Bochum. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Ruhrpark Bochum ist ein 72-Jähriger verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus.

Nach einem Verkehrsunfall am Ruhrpark in ist ein 72-jähriger Mann (72, aus Witten) in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr der Wittener gegen 12.45 Uhr die Straße „Am Einkaufszentrum“. Zeitgleich fuhr eine 23-jährige Bochumerin aus einer Parkhausausfahrt auf die Straße ein. Die beiden Autos stießen zusammen.

72-Jähriger wurde leicht verletzt

Die Bochumerin blieb laut Polizei unverletzt. Der leicht verletzte 72-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung ins Hospital gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.