Unfall A40: Auto überschlägt sich in Höhe Bochum Zentrum

Auf der A40 hat sich am Dienstagmorgen auf der Höhe von Bochum Zentrum um 10.25 Uhr ein Unfall ereignet: Nach ersten Informationen der Polizei hat sich hier ein Auto überschlagen. Dabei soll sich eine Person verletzt haben. Wie Sven Schönberg, Sprecher der Autobahnpolizei Dortmund, mitteilte, liegt dort ein Opel Corsa auf dem Dach. Der Abschleppwagen sei bereits vor Ort.

Die Fahrbahn aus Essen in Richtung Dortmund ist nach Angaben der Einsatzkräfte nicht gesperrt, allerdings ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Polizei führt den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Wie lange die Arbeiten an der Unfallstelle dauern, ist noch unklar.

