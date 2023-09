Unbekannter schlägt 56-Jährigen im Hauptbahnhof bewusstlos

Im Hauptbahnhof Bochum soll in der Nacht auf Samstag ein 56-jähriger Mann von einem Unbekannten angegriffen worden sein (Symbolbild).

Bochum. Im Hauptbahnhof Bochum ist ein 56-Jähriger in der Nacht auf Samstag mit zwei Unbekannten in Streit geraten. Einer soll ihn geschlagen haben.

Am frühen Samstagmorgen, 23. September, soll ein bislang unbekannter Mann am Hauptbahnhof Bochum einen Reisenden attackiert haben. Der Angegriffene habe das Bewusstsein verloren.

56-Jähriger soll in Streit mit zwei Unbekannten geraten sein

Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall , der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag zugetragen haben soll. Um 2.35 Uhr hatte eine Verkäuferin die Bundespolizei am Hauptbahnhof informiert. Sie gab an, dass sie einen Mann auf dem Boden liegen sehen und daraufhin bereits einen Rettungswagen verständigt habe.

Zuvor soll der 56-Jährige mit zwei Unbekannten in der Haupthalle in einen Streit geraten sein. Einer der beiden Männer habe den Deutschen dann mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Dadurch sei dieser zu Boden gestützt und habe das Bewusstsein verloren. Die beiden Männer seien in unbekannte Richtung geflohen.

Bundespolizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben

Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Beamten werteten derweil die Videoaufnahmen des Hauptbahnhofs aus. Sie haben ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und bittet bei der Suche nach den Tätern um Mithilfe.

Wer kann Angaben zu den zwei Tatverdächtigen machen, die sich am 23. September zwischen 2.15 Uhr und 2.30 Uhr in der Haupthalle des Bochumer Hauptbahnhofes aufgehalten haben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 88 80 00 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

