Unbekannte versuchen in Bochumer Supermarkt einzubrechen

Nach einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in Bochum am Samstag (6. Juni) sucht die Polizei nach Zeugen.

Bochum. Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag (6. Juni) versucht, in einen Supermarkt in Bochum einzubrechen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

In der Nacht zu Samstag (6. Juni) haben Unbekannte versucht, in einen Supermarkt an der Straße „Am Einkaufszentrum“ in Bochum einzubrechen. Die Polizei sucht nun die Kriminellen, die 0.45 Uhr ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sind.

Der Mitarbeiter eines Wachunternehmens hatte die Polizei gerufen, weil ihm während eines Kontrollganges die Beschädigung eines Zaunes aufgefallen war. Unbekannte hatten demnach an der Tiefgarage ein Stück eines Metallgitterzaunes entfernt und wollten durch Aufhebeln einer Tür in weitere Räumlichkeiten eindringen.

Polizei Bochum hofft auf Hinweise zu Einbruch

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234 / 909-82 05 (-44 41 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

