Unbekannte Täter demolieren nachts in Bochum Autospiegel

Bochum. Unbekannte Täter haben in Bochum die Spiegel von mehreren geparkten Autos demoliert. Die Polizei sucht jetzt Hinweise von Zeugen.

Mehrere Autos sind durch Vandalismus in Bochum-Linden beschädigt worden. Unbekannte hatten laut Polizei jeweils die Spiegel der Fahrzeuge demoliert. Diesen Vorfall meldete eine Fahrzeugbesitzerin am Montag (23.) um 12.20 Uhr der Polizei .

Autos waren auf einem unbewachten Parkplatz in Bochum abgestellt

Alle Autos standen auf einem unbewachten Parkplatz hinter dem Gebäude an der Hattinger Straße 884, in Höhe des Vereinsheims an der Lewackerstraße 4. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich vermutlich in der Nacht zum Montag oder in den Morgenstunden am Montag ereignet hat.

+++ Weitere Neuigkeiten aus Bochum stehen im WAZ-Newsletter +++

Das Wattenscheider Regionalkommissariat ist zur Geschäftszeiten unter der Rufnummer 0234/909 8405 erreichbar. Außerhalb der Geschäftszeit steht die Kriminalwache zur Verfügung: 909 4441.