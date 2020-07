Unbekannte rauben Rucksack in Bochum – Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat einem Mann in Bochum-Wattenscheid seinen Rucksack entrissen und ist daraufhin geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen

Bochum. Ein Unbekannter hat einem Mann in Bochum-Wattenscheid seinen Rucksack entrissen und ist daraufhin geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach einem Raubdelikt in Bochum-Wattenscheid am Donnerstag (2. Juli) sucht die Polizei Zeugen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Westenfelder Straße 202 riss ein noch unbekannter Mann gegen 16.20 Uhr einem 57-jährigen Gelsenkirchener einen schwarz-orangefarbenen Rucksack von der Schulter. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß über einen Zaun Richtung Böschung.

Der Gelsenkirchener sah in der Nähe des Zauns noch zwei weitere Männer, so die Polizei. Alle flüchteten durch die Böschung. Ein weiterer Zeuge habe wenig später an der Westenfelder Straße Ecke Ridderstraße mehrere Männer beobachtet, die mit einem schwarz-orangefarbenen Rucksack zu einem Auto gelaufen seien.

Das Wattenscheider Kriminalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich unter Tel. (0234) 909-84 05 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -44 41)

