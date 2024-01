Unbekannte rauben Mann (27) am Bochumer Rathaus aus

In der Nacht zu Silvester erschien das Raubopfer in der Wache der Bundespolizei in Bochum.

Bochum. Ein 27-jähriger Mann ist in der Bochumer Innenstadt überfallen worden. Dies sagte er danach in der Wache der Bundespolizei.

Laut Bundespolizei erschien der Recklinghäuser in der Nacht zu Silvester gegen 2.50 Uhr in der Wache am Hauptbahnhof Bochum und erklärte, dass er circa zwanzig Minuten zuvor in der Nähe des Rathauses von fünf Personen zunächst nach Wechselgeld gefragt worden sei.

Daraufhin habe er einen Fünf-Euro-Schein aus seiner Tasche geholt, um ihn den Leuten zu geben. Diese hätten ihn dann aber gegen den Kopf geschlagen, so dass er zu Boden gesackt sei. Mit Wertsachen aus seiner Hosentasche seien die Fremden geflüchtet. Schadenshöhe: rund 550 Euro.

Bundespolizei bittet um Hinweise

Die Täter sollen mittleren Alters sein. Nähreres wurde nicht bekannt. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Raubes. Hinweise bitte an jede Polizeidienstelle oder unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6888 000.

