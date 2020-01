Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umzug der Herbstkirmes?

„Die Herbstkirmes in Wattenscheid steht auf der Kippe“, sagt Schausteller Günther Bonrath. „In diesem Jahr soll die Kirmes wieder an sechs statt wie zuletzt nur an vier Tagen öffnen.“ Viele Schausteller hätte zuletzt geklagt.

Auch mit dem Standort am Alten Markt sei man nicht so zufrieden. Bonrath bringt als Alternative das Zeche-Holland-Gelände ins Spiel. „Oder warum nicht den August-Bebel-Platz nutzen?“