Umzug: Blutspende in Weitmar erst einmal nun im DRK-Zentrum

Bochum-Weitmar. Die Blutspenden in Bochum-Weitmar sind erstmal nicht im ev. Matthäushaus möglich. Deshalb finden sie im DRK-Zentrum statt. Das sind die Gründe.

Als häufiger Blutspender findet es Jürgen Ulrich „sehr schade“, dass die Blutspenden im evangelischen Matthäus-Gemeindehaus nicht mehr möglich sind. Denn: „Der Ort ist für die Weitmarer Bürger zentral gelegen und gut erreichbar gewesen.“

Kirchengemeinde in Bochum benötigt Räume

Christian Seibel von der Pressestelle des DRK Bochum sagt zum Hintergrund: „Aus Energiespargründen werden die Gottesdienste zurzeit in den Gemeindehäusern gehalten, da die Kirche über die Wintermonate aus Kostengründen nicht beheizt wurde. Da die Blutspende auch sonntags stattfand, kollidiert das.“

Das Deutsche Rote Kreuz spricht von einer bisher „guten Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde in Weitmar. Die Hoffnung besteht, dass die Blutspende im Frühling wieder im Gemeindehaus stattfinden kann. Es hängt aber auch davon ab, inwieweit die Räume für andere Gemeindeveranstaltungen genutzt werden“.

Blutspenden im DRK-Zentrum in Weitmar

Derzeit finden die Blutspenden in Weitmar deshalb im DRK-Zentrum (An der Holtbrügge 8) statt, dort ist der Raum aber nicht so groß; und im Gemeindehaus konnten mehr Menschen gleichzeitig spenden. Das Matthäushaus (Matthäusstraße 5) ist zentraler Treffpunkt und Veranstaltungsort für die meisten Aktivitäten der evangelischen Kirchengemeinde.

Es bietet ein vielseitig nutzbares Raumprogramm mit multifunktionalem Saal, Caféteria, Gruppen- und Sitzungsräumen, Internetcafé und Kegelbahn sowie das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum (OT) in der Jugendetage mit Thekenbereich, Gymnastikraum, Kreativbereich und schallisoliertem Probenraum. Das Matthäushaus liegt in Weitmar-Mitte im Schnittpunkt von Hattinger Straße, Blumenfeldstraße, Matthäusstraße unmittelbar neben der Kirche.

