Fischsterben Umweltalarm an Ruhr in Essen: Muss sich Bochum sorgen?

Bochum. Wegen ungeklärten Fischsterbens hat Essen Umweltalarm an der Ruhr ausgelöst. Besteht für Bochum auch Anlass zur Sorge? Wir haben nachgefragt.

Nachdem die Behörden in Essen für die Ruhr im Stadtteil Werden Umweltalarm ausgelöst hat, fragt man sich in Bochum: Was bedeutet das für Kemnader See und Ruhr in unserer Stadt? Der Ruhrverband beruhigt: „Für Bochum ist nichts zu befürchten“, sagt Sprecher Markus Rüdel.

Hintergrund des Umweltalarms in Essen: Dort sind Anfang der Woche zahlreiche tote Fische gesichtet worden. Montag ging die Meldung ein, Mittwoch wurde Umweltalarm ausgelöst. Die Ursache des Fischsterbens ist bislang unklar. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) hat Wasserproben entnommen.

Ruhrverband-Sprecher Rüdel erklärt: „Das Fischsterben konzentriert sich auf einen Seitenarm der Ruhr“ am Baldeneysee. Betroffen sei eine Art, offenbar nur Jungfische. An anderen Stellen der Ruhr gebe es keinerlei Auffälligkeiten.

