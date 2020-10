Umstrittener Firmen-Umzug: Stadt Bochum gesteht Fehler ein

Unternehmen macht Platz für Lidl

Die Ecosoil GmbH möchte von der Rensingstraße 14 in Bochum-Riemke auf der Gelände der Philippine GmbH an der Gerther Straße 50-58 an die Stadtgrenze Bochum-Gerthe/Castrop-Rauxel ziehen. Sie will das gesamte Grundstück mit seinen 33.388 Quadratmetern Fläche übernehmen, Teile der bisher dort stehenden Gebäude abreißen und neu- bzw. anbauen.

Das Unternehmen lagert und bereitet Böden und Abfälle auf. Von rund 300 Lkw-Ab- und Anfahrten am Tag ist die Rede.

Ecosoil soll/muss umziehen, weil Lidl bekanntlich auf dem interkommunalen Gewerbegebiet HerBo43 einen neuen Logistik- und Verwaltungsstandort bauen wird.