Maria Lavruk ist mit Tochter Emilia (1) zu Beginn des Krieges in der Ukraine nach Dortmund gekommen. Am Freitag, 30. Juni 2023 in ihrer Wohnung in Dortmund erzählt Maria Lavruk der WAZ ihre Geschichte.

Bochum/Dortmund. Maria Lavruk ist mit ihrer kranken Tochter Emilia aus der Ukraine geflohen. Nun bedankt sie sich bei den Helfern, die es auch in Bochum gab.

Im Wohnzimmer der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung liegt Emilia (1) in einer Liege. Aus der Musik-Box trällern Kinderlieder. Das gefällt dem kleinen Mädchen, sie rollt sich zu den klingenden Tönen. Dass sie einmal so zufrieden wirken darf, daran war wenige Monate zuvor noch nicht zu denken. Allein der Schlauch am Bauch erinnert an ihren schweren Start ins Leben.

Emilia wird kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine in der Stadt Iwano-Frankiwsk geboren. Sie kam mit einem schweren Herzfehler zur Welt, der von den dortigen Ärzten jedoch nicht bemerkt wurde. Bei Operationen wurde dann ihr zentrales Nervensystem geschädigt, hinzu kamen Blutinfektionen und Entzündungen.

Familie flieht mit schwerkrankem Kind aus dem Ukraine-Krieg

Zwei Monate später flieht ihre Mutter Maria Lavruk (43) mit ihrem Mann Andrey – ihre Tochter hätte in den Kriegswirren der Ukraine nicht versorgt werden können, ist sich die Mutter sicher. Mit der Hilfe von freiwilligen deutschen Helfern wurde für die Familie später ein Krankentransport organisiert.

Mit dem Krankenwagen kommt die Familie erst nach Polen, von einem dortigen Flughafen dann mit einem Krankentransport-Flugzeug nach Deutschland. Maria Lavruk ist sich sicher, dass ihre Emilia ohne die Hilfe der Ärzte zuerst in Dortmund und dann auch in Bochum nicht überlebt hätte.

Logopädin unterstützt die Familie

Im Klinikum Dortmund hätten die Ärzte Emilia „durch die Hölle gebracht“ und ihr das Leben gerettet, wofür Maria Lavruk ihnen unglaublich dankbar ist. Doch Emilia hatte immer noch Probleme mit dem Magen, weswegen sie sich ständig übergeben musste und nicht zunahm. Später sei ihre Tochter, auf Empfehlung einer Freundin von Frau Lavruk, ins St.-Josef-Hospital in Bochum verlegt worden. Dort habe sich Emilias Zustand merklich verbessert. So ist sie mittlerweile im Stande, Nahrung ohne eine Sonde aufzunehmen und nimmt merklich an Gewicht zu.

Logopädin Janna Lucks unterstützt die Familie. Sie soll die Entwicklung Emilias fördern und besucht die Familie zweimal pro Woche.

Maria Lavruk (43) mit Tochter Emilia (1) und Logopädin Janna Lucks (v.li.) in ihrer Wohnung in Dortmund Marten. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Unterstützung und Freundlichkeit bedeuten ihr ungemein viel

Maria Lavruk erzählt von all der Hilfe, die sie und Emilia bekommen haben und ihr kommen die Tränen. Die Menschen in den Krankenhäusern, vom Doktor bis hin zur Reinigungskraft, seien immer nett und hilfsbereit zu ihr gewesen. Für diese Hilfe möchte sie sich bei allen bedanken, die ihr und ihrer Familie ein Leben hier und die Genesung ihrer Tochter Emilia ermöglicht haben. Sie werde dies nie vergessen.

Seit etwa einem Jahr leben Mutter und Kind nun in Dortmund-Marten in einer Wohnung. Im Wohnzimmer liegen große, bunte Holzklötze. Durch ihre Seh- und Hörstörung konzentriert sich Emilia dabei eher auf bunte Spielzeuge und Musik. Auch eine Katze gehört nun zur Familie.

Vom Krankenhaus bis zur Logopädie: Die Unterstützung hat Emilia viel geholfen

Und wie sind die Pläne für die Zukunft? „Ich möchte arbeiten gehen“, sagt Maria Lavruk, die in der Ukraine in einem Einkaufscenter gearbeitet hat. „Ich möchte die Menschen kennenlernen.“ Ihr Mann Andrey ist beruflich viel unterwegs und kommt oftmals nur alle paar Wochen wieder nach Hause zu Maria und Emilia. Maria hofft, dass sich das bald ändert.

Sollte die Familie noch länger in Deutschland bleiben, will sie jedoch nach Bochum ziehen. Die Menschen dort seien ihr gegenüber sehr nett gewesen. „Bochum ist näher an meinem Herzen“, beschreibt sie das Gefühl, das ihr die Stadt und die Menschen in Bochum geben.

Deutschland und insbesondere Bochum und Dortmund haben so viel für sie getan, meint Maria Lavruk. Dennoch will sie, sobald es ihr möglich ist, wieder in ihre Heimat in der Ukraine zurückkehren. „Es ist mein Zuhause.“

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum