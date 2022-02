Ukraine-Krieg: Starlight Express ändert Text russischer Lok

Bochum. Das Musical Starlight Express in Bochum reagiert auf den Ukraine-Krieg. Die russische Lokomotive „Turnov“ bekommt einen anderen Text.

Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen aufStarlight Express in Bochum. So haben die Verantwortlichen kurzerhand die Text-Zeile einer russischen Rolle geändert.

Neben Rusty stehen auch nationale Züge, wie der „Rom-Mailand-Express Espresso“ aus Italien, der „ICE Ruhrgold“ aus Deutschland und der „Trans-Sibirien-Express Turnov“ aus Russland auf der Bühne. Bisher war letzterer immer als „Putins Shootingstar“ angekündigt worden.

Starlight-Express-Texter Richard Stilgoe habe wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine umgehend reagiert und die Zeile in „Hashtag Oligarch“ geändert. „Starlight Express steht für Toleranz, Offenheit und Zusammenhalt aller Nationen“, so heißt es.

