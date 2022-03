Ukraine-Krieg: So können Bochumer mit Spenden helfen

Bochum. Spenden, Sachspenden oder Mit-Anpacken: Viele Bochumer wollen der ukrainischen Bevölkerung nun helfen. Diese Hilfs-Angebote gibt es in Bochum.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine und das Leid der Bevölkerung erschüttern in Bochum viele Menschen. Bereits in den ersten Kriegstagen bilden sich stadtweit viele Hilfsaktionen und Spendenaufrufe. Wir haben für Sie eine Übersicht erstellt: So können Sie in Bochum Ukrainerinnen und Ukrainern helfen.

Ukraine-Hilfe: So können Bochumer helfen und spenden

An dieser Stelle sammeln wir Bochumer Sachspenden- und Spendenaktionen für die Ukraine:

Gesellschaft Bochum-Donezk weist auf Sammelstelle hin

Die Gesellschaft Bochum-Donezk nimmt Sachspenden an der Sammelstelle an der Herner Straße 146 entgegen. In einem Aufruf bittet die Gesellschaft darum, einen stabilen Karton mit maximal 15 Kilo zu befüllen.

Auf der Liste des Vereins können Hilfeleistende ankreuzen, was sie eingepackt haben: „Ein Handtuch, eine Decke, ein Verbandskasten, eine Zahnpasta, Kerzen, Streichhölzer, Energieriegel, Nudeln, Fleischkonserven, Spritzen, Babynahrung, Pampers und Binden.“ Die Gesellschaft Bochum-Donezk verweist darauf, Lebensmittel sicher zu verpacken: mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von mindestens sechs Monaten. Die Kartons sollen – nicht zugeklebt – montags bis samstags von 14 bis 18 Uhr an der Sammelstelle abgegeben werden. Am Donnerstag ist die Sammelstelle schon ab 10 Uhr geöffnet. Diese Anleitung ist beim Packen der Kartons zu beachten.

Außerdem bittet der Verein um Spenden auf das Spendenkonto bei der Sparkasse Bochum. IBAN: DE85 4305 0001 0001 3907 07. Weitere Informationen zur Arbeit der Gesellschaft Bochum-Donezk und eine Liste mit möglichen Sachspenden finden Sie auf der Vereins-Homepage.

Wattenscheider Grundschullehrerin sammelt Medikamente für ihre Landleute

Ermila Vodyana – Wattenscheider Grundschullehrerin mit ukrainischen Wurzeln – hat mit ihrem Mann Michael und ihrem Sohn Roman eine Hilfsaktion für ihre Landsleute organisiert. Sie konnte bereits hunderte Medikamente und Verbandsmaterialien in die Ukraine schicken. Spenden werden zu einer kirchlichen Sammelstelle in Düsseldorf, dann über Berlin in die Ukraine transportiert.

Neben Schmerzmitteln und Verbandsmaterialien bitten die Wattenscheider nun vor allem um Kinderbekleidung. Wer Spenden abgeben möchte, kann unter 0232 7306497 die Familie anrufen.





Bochum Hilft: Sachspenden in der Sold Out Gallery abgeben

In einem Facebookaufruf bittet der Verein Bochum Hilft um Sachspenden. „Wir sammeln für die Menschen, die in den kommenden Tagen in Bochum ankommen“, teilt der Verein mit. Ab Montag, 28. Februar, können an der Sold Out Gallery an der Königsallee 16, 44789 Bochum, Lebensmittel und Hygiene-Artikel sowie Einkaufsgutscheine für ukrainische Geflüchtete abgegeben werden: Montags bis donnerstags von 15 bis 19 Uhr, freitags von 12:30 bis 19 Uhr und samstags von 11:30 bis 16 Uhr.

Demnächst könnten weitere Sammelstationen, so auch am Schauspielhaus, dazu kommen. Für den Fall, dass kaum Flüchtende aus der Ukraine in Bochum ankommen, will der Verein die Spenden der Gesellschaft Bochum-Donezk übergeben, die Hilfsgüter in die Ukraine bringt.





Bochumer Grüne planen Hilfsgüter-Transport zu Ukraine-Grenze

Die Bochumer Grünen planen eine eigene Hilfsaktion. Mit zwei Transportern sollen am Wochenende Hilfsgüter an die polnische und slowakische Grenze zur Ukraine gebracht werden. Benötigt werden vor allem Medikamente, warme Kleidung in allen Größen für Männer, Frauen und Kinder, Hygieneartikel, Windeln, Babyöl und Puder, Spielzeug sowie Campinggeschirr und Decken.

Die Spenden können bis Donnerstag (3.) jeweils von 11 bis 17 Uhr im Grünen Büro in der Diekampstraße 37 abgegeben werden. Um telefonische Voranmeldungen unter 0234 1 87 67 wird gebeten.

