Die stellvertretende Schulleiterin Dr. Elke Arnscheidt, Schülerinnen und Schüler der 9d, Pfarrer Josef Neuenhofer und Schulleiter Bernhard Arens (v.l.). beim Abschied auf dem Schulhof in Bochum.

Projekthilfe Überraschungsgast aus Bolivien besucht die TKS in Bochum

Bochum-Dahhausen. Padre José berichtet im Gymnasium in Dahlhausen von seiner Arbeit im Straßenkinderprojekt „Arco Iris“. Erste „Gesandte“ der TKS war mit dabei.

Überraschend besuchte Pfarrer Josef Neuenhofer aus La Paz/Bolivien seine alte Heimat Deutschland und machte auch Station an der Theodor-Körner-Schule.

Der Gründer der Arco Iris-Stiftung, der vor 30 Jahren in der südamerikanischen Großstadt die Idee für das gleichnamige Straßenkinderprojekt entwickelte, kam gemeinsam mit Sandra Schleimer, die hier das Abitur 1995 baute und die erste TKS-Teilnehmerin am freiwilligen sozialen Jahr in La Paz war.

Die beiden wurden herzlich begrüßt von Schulleiter Bernhard Arens und der Stellvertretein Dr. Elke Arnscheidt gemeinsam mit sieben Schülerinnen und Schülern aus der Klasse 9d, die in der Eine-Welt-Gruppe der Schule mitarbeiten. Die Jugendlichen verkaufen in der Pause und bei Schulveranstaltungen ökologisch produzierte Schulmaterialien und Geschenkartikel zugunsten von Arco Iris.

Eine-Welt-Gruppe hilft mit Verkauf

In der gut zweistündigen Begegnung berichtete der 82-jährige „Padre José“, wie er von seinen Schützlingen genannt wird, anschaulich von seiner täglichen Arbeit, von neuen Projektideen und warb für ein freiwilliges soziales Jahr in Bolivien.

Die Jugendlichen stellten dem Pfarrer spannende Fragen zu seiner Arbeit vor Ort, und berichteten ihrerseits vom Engagement für das Straßenkinderprojekt an der Dahlhauser Schule und zeigten sich sichtlich von seiner Person und seinen Erzählungen beeindruckt.

Die regelmäßige Unterstützung des Projekts Arco Iris in Südamerika, deren Anfänge Sandra Schleimer zu Beginn der 1990er Jahre in der damaligen Eine-Welt-Gruppe erlebte, ist aus dem Schulleben der Theodor-Körner-Schule nicht mehr wegzudenken.

Schulleiter Bernhard Arens überreichte zum Abschluss Pfarrer Neuenhofer und der „Botschafterin“ Sandra Schleimer die umfangreiche Festschrift, die zum 100. Schuljubiläum natürlich auch ausführlich über viele Details rund um das Wirken von und für die Initiative Arco Iris und die Straßenkinder in Bolivien berichtet hatte. https://www.waz.de/archiv-daten/article217475059.ece