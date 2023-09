Überraschung: Rap-Star Kollegah kommt am Samstag nach Bochum

Der Rapper Kollegah tritt am Samstagabend bei einem exklusiven Club-Konzert in Bochum auf.

Bochum. Kollegah gilt als einer der größten Rap-Stars. Am Samstag kommt er nach Bochum: in eine Location, die für Gangsta-Rapper eher ungewöhnlich ist.

Kollegah gilt als einer der größten Stars der deutschen Rap-Musik. Am Samstag (2.) kommt er in die Bochumer Großraumdiskothek Prater. „Das ist für uns eine ganz große Nummer“, sagt Marketingchef Hendrik Büchten.

Mit seinem im Juli erschienenen Nummer-1-Album „La Deutsche Vita“ befindet sich Felix Blume, wie Kollegah bürgerlich heißt, aktuell auf einer Club-Tour. „Normalerweise füllt er Hallen und Stadien. In einigen wenigen ausgewählten Clubs will er nun auch Menschen erreichen, die ihn vielleicht nicht auf dem Schirm haben: ganz nah, in einer intimen Atmosphäre“, sagt Hendrik Büchten.

Kollegah im Bochumer Prater: Abendkasse öffnet um 22 Uhr

Der „Boss“, wie der 39-Jährige von seinen Fans genannt wird, habe neben dem aktuellen Album seine Gold- und Platinhits im Gepäck, heißt es in der Ankündigung: „Es wird bosshaft!“

Die Diskothek an der Dorstener Straße 425 in Hofstede öffnet um 22 Uhr. Es gibt keinen Vorverkauf. Die Tickets an der Abendkasse kosten 15 Euro – zehn Euro mehr als der reguläre Prater-Eintritt. Kollegah tritt zu späterer Stunde in der Prater-Disco Dom auf. „Wir rechnen mit einem großen Andrang“, so Hendrik Büchten und kündigt an: „Wir richten uns musikalisch auf Kollegah ein und feiern eine Deutsch-Rap-Nacht.“

Am Freitagabend gibt’s das „Mädchen auf dem Pferd“

Bereits am heutigen Freitag ist ein weiterer Nummer-1-Künstler zu Gast im Prater. YouTuber Octavian präsentiert seinen Bibi & Tina-Techno-Sommerhit „Mädchen auf dem Pferd“ live. Einlass ist auch hier um 22 Uhr.

Infos auf prater.de

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum