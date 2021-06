Überfall in Bochum-Gerthe durch Maskierte mit Schusswaffe

Bochum-Gerthe. Drei maskierte Männer überfallen ein Geschäft in Bochum-Gerthe. Sie bedrohen die Angestellten mit einer Schusswaffe und versprühen Reizgas.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Raubüberfall mit Schusswaffe vom vergangenen Freitag (25. Juni) auf ein Geschäft im Gewerbegebiet in Gerthe an der Josef-Baumann-Straße 21. Drei noch nicht ermittelte Tatverdächtige flüchteten nach dem Überfall, gegen 19.50 Uhr, in einem schwarzen BMW ‘GT’ mit Wuppertaler Kennzeichen in Richtung Autobahn.

Täter entwendeten die Handys der Angestellten

Die dunkel bekleideten Räuber den betraten den Verkaufsraum und bedrohten die Angestellten (43, 37, 30 Jahre) mit einer Schusswaffe. Die Männer sprachen deutsch mit südländischem Dialekt, klaubten beim Raub das Bargeld aus der Kasse und entwendeten die Mobiltelefone der Mitarbeiter.

Um eine Verfolgung zu unterbinden, setzte einer der Räuber Reizgas im Verkaufsraum ein. Der 37-jährige Mitarbeiter wurde wegen der Augenreizung durch Rettungskräfte ambulant vor Ort behandelt.

Alle drei Verdächtigen trugen Sturmhauben

Alle drei Verdächtigen trugen dunkle Sturmhauben; eine dieser Hauben hatte ein Camouflage-Muster. Zwei waren dunkel bekleidet, einer trug eine helle Jeans sowie einen orangefarbigen Pullover. Als drahtig, aber kräftig, von nordafrikanischem Erscheinungsbild, und ungefähr 1,70 m groß, wird einer der Unbekannten beschrieben. Unter seiner Sturmhaube war ein Oberlippenbart erkennbar.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

