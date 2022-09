Verbrechen Überfall auf Verkaufswagen vor Supermarkt in Bochum

Bochum-Wattenscheid. Die Mitarbeiterin eines Verkaufswagens vor einem großen Supermarkt in Bochum ist überfallen worden. Sie wollte gerade Feierabend machen.

Ein unbekannter Mann hat am Freitag die Mitarbeiterin eines Verkaufswagens auf dem Parkplatz des Kaufland-Supermarktes an der Ottostraße in Bochum-Wattenscheidüberfallen.

Gegen 20 Uhr wollte die 63 Jahre alte Frau ihren Wagen abschließen, um Feierabend zu machen. Dabei wurde sie plötzlich und unerwartet im Rückenbereich geschubst, so die Polizei.

Täter erbeutete Bargeld und Ausweise

Der Räuber ergriff ihre Handtasche und erbeutete Bargeld und persönliche Papiere. Danach flüchtete er.

Die Suche auf dem Kundenparkplatz nach Zeugen war bislang ohne Erfolg. Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) bittet unter 02327 963 8405 (0234 909 4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum