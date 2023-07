Überfall auf Burger King: Täter drohen mit Schlagstock

Bochum. Zwei maskierte Männer überfallen nachts die Filiale einer Fast-Food-Kette. Sie bedrohen zwei Angestellte und fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt nach einem Raubüberfall auf eine Bochumer Fast-Food-Filiale und bittet um Zeugenhinweise.

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag (20. Juli) wurden gegen 1.55 Uhr zwei Mitarbeiter eines Fast-Food-Restaurants an der Dorstener Straße 420 in Hofstede überfallen.

Angestellte nachts mit Schlagstock bedroht

Die beiden waren nach Ladenschluss mit noch anstehenden Arbeiten beschäftigt, als sie von zwei maskierten Tätern mit einem Schlagstock bedroht und zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert wurden.

Anschließend flüchteten die Männer mit einem Auto in Richtung Poststraße. Angaben zur Beute stehen derzeit noch aus.

Täter mit Sturmhauben maskiert

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: männlich, Mitte bis Ende 20 Jahre alt, schwarz gekleidet, maskiert mit schwarzen Sturmhauben, „südländischer Dialekt“.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

