Körperverletzung Überfall an Bochumer U-Bahn-Eingang: Drei Männer geschlagen

Bochum. Drei junge Männer sind an einer U-Bahn-Haltestelle in der Bochumer Innenstadt überfallen worden. Die Täter schlugen mit Fäusten zu.

Drei unbekannte Täter haben am späten Samstagabend drei junge Männer (18, 19, 20) in der Bochumer Innenstadt überfallen.

Nach Angaben der Polizei hielten sich die drei jungen Recklinghauser gegen 23.20 Uhr am Gustav-Heinemann-Platz am Rathaus, am U-Bahn-Eingang der Linie U 35. Dort wurden sie von den Tätern aufgefordert, ihre Ausweise herauszugeben. Dann wurden sie mit Fäusten geschlagen. Die Angreifer flüchteten ohne Beute. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Ergebnis.

So werden die Täter von den Geschädigten beschrieben

Alle drei Täter sollen unter 18 Jahre alt sein und ein „südländisches Erscheinungsbild“ haben.

Beschreibung des ersten: grauer Kapuzenpulli und schwarze Adidas-Jogginghose. Der zweite: korpulent, nach hinten gekämmte schwarze, lange Haare, schwarzer Kapuzenpulli, weiße Hose, auffällige silberfarbene Kette. Der dritte: schwarze North-Face-Winterjacke (Windbreaker), blaue Jeans.

Hinweise ans Kriminalkommissariat 31 unter 0234 909 8105 oder an die Kriminalwache unter 0234 909 4441.

