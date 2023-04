Überfall am Bochumer Rathaus: 16-Jähriger ausgeraubt

Bochum. Zwei unbekannte Jugendliche haben spätabends einen 16-Jährigen am Bochumer Rathaus ausgeraubt. Mit einer Geldbeute flüchteten sie.

Ein 16-jähriger Bochumer ist in der Innenstadt überfallen worden.

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr war er laut Polizei auf dem Gustav-Heinemann-Platz am Bochumer Rathaus unterwegs. In Höhe der Hausnummer 2 wurde er seinen Angaben zufolge von zwei Jugendlichen angesprochen und nach seinem Ausweis gefragt. Dann durchsuchten die Männer den Jugendliche und nahmen Bargeld aus seinem Portemonnaie. Damit flüchteten sie in Richtung des Technischen Rathauses.

So beschreibt das Raubopfer die beiden Täter

Der 16-Jährige schätzt das Alter der Täter auf 16 bis 17 Jahre. Einer sei etwa 1,70 Meter groß und habe eine schwarze Jacke und ein rotes Basecap getragen. Der andere sei mit einer Jeanshose und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen.

Hinweise an die Kripo: 0234 909 8105 oder 0234 909 4441 (Kriminalwache).

