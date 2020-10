Im kleinen Dörfchen Wolkenfels, mitten in den Alpen, haben die Dorfbewohner viele unterschiedliche Probleme mit ihren Gemütern. Der Bürgermeister ist aufbrausend und hitzig, der Pfarrer ist so müde, dass er im Gottesdienst einschläft und selbst der Uhrmacher hat die Zeit vergessen. Der junge Konrad hat Angst vor dem Schulbesuch, bekommt sogar schon Bauchschmerzen. Wie gut, dass es die kleine Hexe Waltraud gibt, die Konrad mit dem Geheimrezeptbuch ihrer Tante Gundi hilft, seine Angst loszuwerden und sehr mutig zu sein.

Seit dem 10. Oktober ist das Buch „Die kleine Hexe Waltraud und die Duftwolke“ erhältlich. Foto: Andrea Nickel

„Die kleine Hexe Waltraud und die Duftwolke“ ist eine Geschichte für kleine und größere Leserinnen und Leser, die Bochumerin Andrea Nickel veröffentlicht hat. „Im Herbsturlaub 2018 hatte ich auf einer Wanderung eine Idee für ein Kinderbuch“, erzählt sie. Das ist nun seit dem 10. Oktober erhältlich. Im Buch geht es um Identität und Selbstbewusstsein und die Wahrnehmung von Ängsten und Sorgen, ums Grenzen setzen und Nein-Sagen.

Bochumerin schreibt Kinderbuch: Düfte sind seit Jahren ihr Anliegen

Inhalt sind aber auch die Düfte heimischer Kräuter und Nadelgehölze und deren Wirkungsweisen, das Fachgebiet von Nickel, die Aroma-Expertin ist. „Der Riechsinn ist der älteste Sinn des Menschen, und Düfte können auf einer emotionalen Ebene helfen. Das ist seit Jahren mein Anliegen“, sagt die Riemkerin. In ihrem Buch will sie Kindern das Thema Düfte näherbringen, im Buch gibt es zum Beispiel ein Rezept für ein Mutmach-Öl.

Dass Nickel das Kinderbuch über die kleine Hexe Waltraud geschrieben hat, ist das Resultat vieler Zufälle. Im Herbsturlaub in Kastelruth in Südtirol bekommen sie und ihr Mann bei schlechtem Wetter die Empfehlung, doch mal den Sagenweg entlangzulaufen. Zwischen alten Bäumen und Morast hat Nickel plötzlich alles genau im Kopf: die Handlung ihrer Geschichte, ja sogar die Namen der Kinder, die in ihr vorkommen. Ihr Mann sagt: „Das ist ein Kinderbuch. Schreib diese Geschichte doch auf.“ Gesagt, getan.

Kinderbuch ist das Resultat eines großen Zufalls

„Die kleine Hexe Waltraud und die Duftwolke“ Das Buch „Die kleine Hexe Waltraud und die Duftwolke“ mit Text von Bochumerin Andrea Nickel und Illustrationen von Evi Gasser hat 24 Seiten und ist im Südtiroler Verlag A. Weger erschienen. ISBN: 978-88-6563-268-0. Es ist bei Amazon erhältlich und kostet 13,90 Euro.

Kurz darauf läuft das Ehepaar durch Kastelruth und wird von ihrem Dackel in eine Gasse gezogen, der dort vor einem kleinen Laden stehenbleibt: dem von der Illustratorin Evi Gasser. Weil Gasser gerade nicht in ihrem Laden ist, ruft Nickel sie kurz darauf an und sagt: „Ich habe eine Geschichte geschenkt bekommen.“ Die beiden Frauen treffen sich und die Bochumerin erfährt: Die Hexe Waltraud aus ihrer Geschichte, die sie ganz ähnlich Walli getauft hat, gibt es schon seit 2015. „Damals hatte Evi Gasser die Hexe gezeichnet und seitdem nach einer Autorin gesucht. Als wir das herausfanden, fing sie an zu heulen und ich fing an zu heulen. Dieser Moment war einfach magisch.“

So sieht sie aus: die kleine Hexe Waltraud, die Hauptperson im Kinderbuch der Bochumerin Andrea Nickel ist. Foto: Evi Gasser

Beide Frauen sind sich sofort einig: Es ist der Beginn ihrer Zusammenarbeit. Die Suche nach einem Verlag beginnt und zwei Jahre nach dem Urlaub in Kastelruth hat Nickel, die lange Jahre mit ihrem eigenen Puppentheater unterwegs war und Gedichte geschrieben hat, nun ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. Und: Es soll nicht das letzte sein, das zweite Buch ist bereits im Druck.

