Über 50 Jahre Postbote in Bochum: „Hab’ ich nie bereut“

Bochum. Seit über einem halben Jahrhundert ist Peter Masanneck Postbote in Bochum. Briefe hat er bei Wind und Wetter gebracht - aber nicht nur das.

Vor über 50 Jahren hatte Peter Masanneck die Wahl: Tankstelle oder Post. Er entschied sich für die Post – und hat es trotz der harten Arbeit nie bereut. Angefangen hat er mit 15 in Gerthe, aufhören wird er am 1. Dezember in Hofstede. Ganze 25 Jahre lang war er für den Stadtbezirk Hiltrop zuständig.

Seit 50 Jahren mit dem Fahrrad in Bochum unterwegs

Durch ein Praktikum ist Peter Masanneck damals auf die Post gekommen. Als dann die Zusage da war, entschied er sich mit zwei anderen Freunden für die Ausbildung. Die Entscheidung war die richtige: „Hab’ ich nie bereut“, sagt Peter Masanneck und zeigt sich zufrieden. „Ich bin mein eigener Herr“, es sei schön nicht den ganzen Tag über einen Chef im Nacken sitzen zu haben, „und die Leute sind unwahrscheinlich nett“, erzählt der Postbote.

Er wünsche sich mehr Anerkennung: „Der Job ist wirklich hart“

Bei rund 1300 Haushalten in einem Bezirk habe der Postbote immer sehr viel in Kontakt zu den Menschen gestanden. Vor allem nach 25 Jahren in Hiltrop sei der Abschied von den Anwohnern dort sehr emotional gewesen. Immerhin haben diese Peter Masanneck fast tagtäglich gesehen und gesprochen. „Da wird man auch mal zum kleinen Seelsorger“, erzählt er. Er habe Freud und Leid der Bewohner mitbekommen und selbst einiges erlebt.

Doch natürlich ginge es auch anders. Bei Wind und Wetter radelt Peter Masanneck durch seinen Bezirk und muss die Arbeit manchmal klitschnass machen. Wenn dabei mal zwei, drei Regentropfen einen Brief treffen, habe sich manch einer schon beschwert. „Der Job ist wirklich hart“, sagt er. Er wünsche sich sehr, dass Postboten mehr Anerkennung und Respekt entgegengebracht werde.

Peter Masanneck ist wie andere Postboten tagtäglich bei Wind und Wetter für die Bewohner da. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

In all der Zeit habe sich auch einiges verändert

Er hat größtenteils Glück mit den Menschen gehabt, sagt Masanneck. Über jedes angebotene Glas Wasser habe er sich gefreut, insbesondere bei schweißtreibendem Wetter. Während der bedrückenden Corona-Zeit seien die Menschen besonders aufmerksam gewesen. Da haben auch schonmal welche klatschend auf dem Balkon gestanden. „Der Postbote kommt immer“, sagten sie da anerkennend. Auch wenn dies schnell wieder nachgelassen habe, und einige die Postboten leider für selbstverständlich nähmen.

Über ein halbes Jahrhundert dabei zu sein, bedeute auch viele Veränderungen und Hürden wie Corona mitzuerleben. Vor allem der Druck sei größer geworden, wie Peter Masanneck erzählt. Die Briefpost werde immer weniger, dafür nähmen kleine Pakete und Warensendungen enorm zu. Was manchmal ein Hindernis darstelle, sei der heutige Straßenverkehr. Laut Masanneck müsse man als Radfahrer teilweise wirklich aufpassen.

Wie geht es nach über einem Jahrhundert weiter?

Die Veränderungen seien „gewöhnungsbedürftig“ gewesen. Genau das erwartet ihn auch in Bezug auf seine anstehende Ruhezeit. Ab dem 1. Dezember ist es soweit - nachdem er 50 Jahre nichts anderes gekannt hat, geht er in Rente. Gut vorstellen könne er sich das noch nicht, aber auch das sei Gewöhnungssache.

Dann bliebe wenigstens genügend Zeit zum Angeln und für die Enkelkinder. Und auch um den Hund und um den Garten könne er sich in Zukunft noch mehr kümmern. Nur „Angst vorm Gewicht hab’ ich“, erklärt der Postbote. Tagtäglich einige Stunden Fahrradfahren werde es ja nicht mehr geben. Dafür vielleicht aber mal zum Spaß und für die Nostalgie.

