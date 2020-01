Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über 100 Lager schon erfasst

Der „International Tracing Service“, ein auf Initiative der alliierten Behörden eingerichteter Suchdienst, hat 1950 einen „catalogue of camps and prisons in Germany and german-occupied territories“ erstellt. Er notierte 66 Zwangsarbeiterlager in Bochum und Wattenscheid. Exakt 100 Lager führt ein Bericht vom 14. Juli 1943 an den KreisIeiter der NSDAP in Bochum auf. Weitere Archivalien stützen diese Aussagen.

Für den Denkmalwert der Siedlung sprechen laut Unterer Denkmalbehörde auch städtebauliche Gründe, weil die typischen Grundrisse der Anlage prägnanten seien und zur Information und zum mahnenden Gedenken geeignet seien. Der räumliche Bezug der Lager zu Werksgelände und Wohnbebauung trage erheblich zur Veranschaulichung der Erkenntnis bei, dass die Lage der Zwangsarbeiter für die deutschen Bürger unübersehbar gewesen sein müsse.