Kino UCI Kinowelt im Ruhrpark Bochum öffnet am 22. August

Bochum. Lange war das UCI Kino im Ruhrpark in Folge der Pandemie geschlossen. Nun soll der Neustart im Zeichen der Corona-Schutzmaßnahmen gelingen.

Nach langer Corona-Pause nimmt die UCI Kinowelt im Ruhrpark den Spielbetrieb wieder auf. Ab Donnerstag, 20. August, ist das Großkino geöffnet.

Nachdem die UCI Kinos in Neuss, Flensburg und Hamburg bereits seit dem 8. Juni wieder geöffnet sind, folgen in den nächsten zwei Wochen Zug um Zug weitere Standorte von UCI in Deutschland. Das Thema Sicherheit spielt dabei eine tragende Rolle.

Keine Maskenpflicht auf den Sitzplätzen

Auch in Bochum werden die an anderen Standorten bereits erprobten Gesundheits- und Sicherheitsregeln eingeführt. Sie beinhalten einen Mindestabstand von 1,5 Metern. Für jede Vorstellung wird daher eine beschränkte Anzahl von Sitzplätzen verkauft, mit garantiert unbesetzten Sitzplätzen zwischen den Gästegruppen.

Die Vorstellungen beginnen nach gestaffelten Uhrzeiten, das UCI im Ruhrpark empfiehlt, die Tickets online auf www.uci-kinowelt.de zu buchen, um Wartezeiten vor den Kassen zu minimieren. Möglichkeiten zur Desinfektion sind zahlreich vorhanden, die üblichen Reinigungsabläufe wurden noch intensiviert.

Im gesamten Kino gelten die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Auf dem Sitzplatz im Kinosaal muss keine Maske getragen werden. Popcorn, Nachos & Co. sind im Angebot.

