An drei Abenden fährt die U35 in Richtung Hustadt auch an der Rathaus-Station (Foto) den Bahnsteig Richtung Herne an.

Gleisbauarbeiten U35 in Bochum nur eingleisig: Das müssen Fahrgäste beachten

Bochum. Die U35-Linie in Bochum fährt drei Abende lang nur eingleisig. Fahrgäste müssen sich auf einige Veränderungen einstellen.

Wegen Gleisbauarbeiten auf einer Teilstrecke der U35 in Bochum wird zwischen Sonntag (17.) und Dienstag (19.) jeweils von ca. 21 Uhr bis Betriebsende eine eingleisige Streckenführung eingerichtet.

Die Bahnen in Richtung Hustadt fahren laut Bogestra an den Haltestellen Bergbau-Museum, Bochum Rathaus (Nord) und Bochum Hbf den Bahnsteig für die Fahrtrichtung Herne an. Fahrgäste sollen besonders auf die Anzeigetafeln und Durchsagen achten. Es kann zu Verspätungen kommen.

Wer am Hbf Bochum Richtung Hustadt will, muss den Bahnsteigabgang Richtung Herne benutzen

An der Haltestelle Bochum Hbf ist in dieser Zeit darauf zu achten, dass für Fahrten in Richtung Hustadt ein anderer Bahnsteigabgang genutzt werden muss – Richtung Herne.

Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann die Servicenummer 0800 6 50 40 30 angerufen werden.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum