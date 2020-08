In der Haltestelle Bochum Hbf müssen U35-Fahrgäste am Samstagabend für Fahrten in Richtung Hustadt einen anderen Bahnsteigabgang nutzen.

Bogestra U35 in Bochum fährt am Samstagabend teilweise nur eingleisig

Bochum. Wegen Bauarbeiten auf der U35-Linie fahren U-Bahnen in Bochum zwischen Hauptbahnhof und Feldsieper Straße nur eingleisig. Das gilt für Samstag.

Auf der Tunnelstrecke der U35-Campus-Linie wird in den nächsten Tagen gearbeitet. Deshalb wird am Samstag, 29. August, von 21.30 Uhr bis Betriebsende eine eingleisige Streckenführung zwischen Feldsieper Straße und Bochum Hbf eingerichtet.

Dabei wird für alle Fahrten an den Stationen Feldsieper Straße, Deutsches Bergbau-Museum, Rathaus (Nord) und Bochum Hbf das Gleis in Fahrtrichtung Herne genutzt. Die Fahrgäste werden gebeten, an den betroffenen Haltestellen besonders auf die Anzeigetafeln und Durchsagen zu achten.

Verspätungen sind auf der Strecke in Bochum nicht auszuschließen

Da aufgrund der besonderen Betriebssituation Verspätungen nicht auszuschließen sind, werden die Fahrgäste gebeten, dies bei ihrer Reiseplanung im Vorfeld einzukalkulieren, etwa wenn es um Übergänge zu anderen Linien geht.

An der Haltestelle Bochum Hbf ist in dieser Zeit darauf zu achten, dass für Fahrten in Richtung Hustadt ein anderer Bahnsteigabgang genutzt werden muss (Richtung Herne).