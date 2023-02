Die U35 in Bochum wird an einigen späten Abenden auf einem Teilstück nur auf einem Gleis fahren.

Gleisbauarbeiten U35 in Bochum: Einschränkungen an zwei Haltestellen

Bochum. Auf der Linie der U35 im Bochumer Süden gibt es an zwei Haltestellen Einschränkungen. Grund sind Gleisbauarbeiten.

Wegen weiterer Gleisbauarbeiten auf einer Teilstrecke der U35-Campuslinie in Bochum werden wird von Montag, 6. Februar, bis Donnerstag, 9. Februar 2023, jeweils von ca. 22 Uhr bis Betriebsende eine eingleisige Streckenführung eingerichtet.

Fahrgäste sollen an zwei Haltestellen besonders auf die Anzeigetafeln achten

In dieser Zeit fahren die Bahnen der Linie U35 an den Stationen Brenscheder Straße und Markstraße bei allen Fahrten das Gleis in Fahrtrichtung Herne an. Die Fahrgäste werden gebeten, an diesen Haltestellen besonders auf die Anzeigetafeln und Durchsagen zu achten und veränderte Wege im Vorfeld einzukalkulieren.

