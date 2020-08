Auch die Linie 302 fährt vom 9. bis 13. August abends in Bochum stellenweise nur eingleisig.

Öffentlicher Nahverkehr Tunnelarbeiten in Bochum: Bogestra-Bahnen fahren eingleisig

Bochum. Wegen Tunnelarbeiten in Bochum fahren Bahnen der Bogestra an mehreren Abenden nur eingleisig. Für Fahrgäste ändert sich einiges.

Auf der Tunnelstrecke der Bogestra-Linien 302, 305 und 310 in Bochum finden in den nächsten Tagen Arbeiten statt. Deshalb wird von Sonntag, 9. August, bis Donnerstag, 13. August, jeweils von 21.30 Uhr bis Betriebsende, eine eingleisige Streckenführung zwischen Bochumer Verein und Lohring eingerichtet.

Fahrgäste sollen in Bochum wegen der Änderung auf die Anzeigetafeln achten

Dabei wird für alle Fahrten an den Stationen Bochum Rathaus (Süd), Bochum Hbf und Lohring das Gleis in Fahrtrichtung Langendreer / Witten genutzt. Die Fahrgäste werden gebeten, an den betroffenen Haltestellen besonders auf die Anzeigetafeln und Durchsagen zu achten.

Es kann zu Verspätungen kommen. Im Hauptbahnhof muss in Richtung Höntrop / Gelsenkirchen ein anderer Bahnsteigabgang genutzt werden (Richtung Langendreer/Witten).