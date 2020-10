TÜV Bochum: Mängel an Scheinwerfern werden unterschätzt

Korrekt eingestellt ist der Scheinwerfer, wenn sich das so genannte Abblendbündel auf einer Länge von zehn Metern um zwölf Zentimeter nach unten neigt. Das sagt Michael Kaiser, Leiter des TÜV an der Hofsteder Straße in Bochum. Der Automobilprüfer bietet – wie andere Anbieter wie etwa die Dekra sowie zahlreiche Werkstätten – im ganzen Oktober einen kostenlosen Lichtcheck an.

Der Schnelltest dauert nur rund fünf Minuten und kann lebenswichtig sein. „Insbesondere bei herbstlichen Witterungsbedingungen sind richtig eingestellte Scheinwerfer unverzichtbar“, erklärt Kaiser. Zu hoch eingestellte Scheinwerfer könnten Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn blenden und auch vorausfahrende Fahrer beim Blick in den Rückspiegel irritieren. Seien sie dagegen zu niedrig eingestellt, habe der Fahrer nur ein kleineres Sichtfeld und könne mögliche Hindernisse oder Gefahren nicht rechtzeitig erkennen.

Einige Autofahrer sind nur „einäugig unterwegs“

So ist es richtig: Auf dem Messgerät schlägt der Scheinwerfer mit einem asymetrischen Keil nach oben rechts aus. Das muss so sein, weil dadurch besser Radfahrer und Fußgänger gesehen werden können. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Kaiser ist täglich auf der Autobahn unterwegs. „Da sehe ich genug, die nur einäugig unterwegs sind.“ Nicht einmal das Standlicht funktioniere. Viele Autofahrer wissen aber auch gar nicht, dass ihr Licht kaputt oder völlig schief eingestellt ist.

„Mängel an den Scheinwerfern sind ein unterschätztes Problem“, sagt Kaiser, „Sie gehören zu den häufigsten Mängeln bei der Hauptuntersuchung und führen dazu, dass Fahrzeuge diese nicht bestehen. Leider wird das Sicherheitsrisiko oft erst wahrgenommen, wenn aufgrund dessen ein Unfall passiert ist.“

Autofahrer kann auch selbst sein Licht im Grunde überprüfen

Täglich kommen die Kunden zum TÜV, um ihr Gefährt lichtmäßig durchchecken zu lassen. Sie fahren kurz in die Prüfhalle und stellen es vor ein fahrbares Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät. In Sekundenschnelle weiß Kaiser, ob alles okay ist oder nicht. Kann er einen Fehler durch wenige Handgriffe selbst beheben, macht er es sofort. Wenn nicht, muss sich der Kunde selbst kümmern. Neben den Hauptscheinwerfern prüft der TÜV auch die Nebelscheinwerfer und -schlussleuchten, die Blinker und Bremslichter. Ist alles okay, bekommt der Kunde auf Wunsch auch einen Lichttest-Aufkleber für die Frontscheibe.

Autofahrer können aber auch vorab schon einmal selbst überprüfen, ob ihr Licht korrekt ist. Gut eignet sich eine Wand in einem Parkhaus oder einer Garage. Zumindest grobe Ausreißer der Lichtstrahls nach oben oder unten sind sofort erkennbar.

Viele Scheinwerfer sind nicht in Ordnung Die Landesverkehrswacht spricht von „konstant schlechten Zahlen“ beim Lichttest in den vergangenen Jahre. 2019 wurden fast 10.000 Fahrzeuge überprüft. Bei 24 Prozent waren die Hauptscheinwerfer nicht in Ordnung, bei gut 19 Prozent waren diese falsch eingestellt. Bei neun Prozent der Autos war die rückwärtige Beleuchtung, bei gut fünf Prozent das Bremslicht nicht in Ordnung. Die Polizei Bochum führt am 22. Oktober wieder eine Schwerpunktaktion für Radfahrer durch. Dabei werden die Beamten auch auf das Thema „Sehen und gesehen werden“ hinweisen.

Besitzer von Autos, die eine automatische Scheinwerfereinstellung bei Start des Motors haben, sollten sich nicht zu sicher sein; auch hier kann die Grundeinstellung falsch sein. Auch das würde beim Lichtcheck erkannt. Eine Terminabsprache verlangt der TÜV nicht; Autofahrer müssen aber je nach Kundenbetrieb mit Wartezeiten rechnen.

Auch an Fahrrädern muss eine sichere Beleuchtung vorhanden sein

Mit dem Herbst wird auch für Radfahrer eine gute Beleuchtung immer wichtiger. Die Licht-Ausstattung für ein verkehrssicheres Rad besteht laut dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) aus einem roten Rücklicht (am besten mit Standlicht-Funktion), einem roten Großflächenrückstrahler (meist im Rücklicht integriert) sowie einem weiteren Rückstrahler darunter. Rückstrahler – gelbe – sollte auch die Pedalen haben.

Für die Räder empfiehlt der DVR ringförmig zusammenhängende, weiße Reflexstreifen an den Reifenflanken oder den Felgen und/oder zwei gelbe, nach den Seiten wirkende Speichenrückstrahler je Laufrad.

Auch Radfahrer müssen das Vorderlicht richtig einstellen

Um im Dunkeln aufzufallen, rät der DVR auch zu Jacken mit reflektierenden Streifen oder anderen rückstrahlenden Elementen.

Übrigens gilt auch für Radfahrer: Scheinwerfer dürfen nicht den Gegenverkehr blenden, zumal sie heute oft leistungsstärker sind als früher.