In Teilen von Bochum kam am Wochenende trübes Wasser aus den Leitungen. Das sagen die Stadtwerke zur Ursache – und ob eine Gefahr bestand.

In Teilen von Bochum kam am Wochenende trübes Wasser aus den Leitungen. Betroffen war speziell der Südwesten, und dort insbesondere der Bereich Linden und Dahlhausen. Das Problem, das für die Trübung des Leitungswasser sorgte, lag allerdings an anderer Stelle.

Bochum: Trübe Brühe aus dem Wasserhahn – das steckt dahinter

Bei Facebook machte das milchige Wasser schnell die Runde. Probleme wurden vom Sattelgut, vom Krüzweg, vom Horkensteinweg, von der Welperstraße und anderen Ecken gemeldet. Viele Bürger wunderten sich, glaubten, der Wasserhahn sei defekt oder mit der Leitung stimme etwas nicht.

Beides traf nicht zu. Das Problem sei vor allem am Samstag und zum Teil auch noch am Sonntag aufgetreten und stamme von den Arbeiten am und im Schlosspark Weitmar, heißt es von den Stadtwerken. Dort verlegt das Unternehmen seit vielen Monaten eine neue Wasserleitung. Beim Anbringen von Absperr-Einrichtungen in der Transportleitung auf Höhe der Nevelstraße sei Luft eingedrungen, teilt Stadtwerke-Sprecher Christian Seger auf WAZ-Anfrage mit. Dies sorge für Verwirbelungen innerhalb der Rohrleitung, ziehe bis in die Haushalte und verursache die „auffällige“ Wassertrübung.

„Das ist nicht ungewöhnlich und kann gerade bei großen Leitungen mal vorkommen“, sagt Seger. Der Entstörungsdienst der Stadtwerke sei am Wochenende sofort ausgerückt und habe die Leitungen gespült. Auswirkungen auf die Wasserqualität habe der Vorfall nicht gehabt, auch sei das Ganze gesundheitlich „komplett unbedenklich“ gewesen, versichert Seger.

