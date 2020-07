Die Wittener Straße in Bochum-Laer bleibt auch in Zukunft vierspurig, wird aber so umgestaltet, dass sie wie eine Stadtstraße wirkt. Die Fußgängerbrücke wird abgerissen. An ihrer Stelle wird ein ebenerdiger Übergang gebaut. Der Rohbau des Zess-Forschungsgebäudes im Hintergrund lässt schon erahnen, wie Mark 51/7 einmal aussehen wird.