Bochum/Wattenscheid. Trotz steigender Infektionen wird die Merian-Gesamtschule in Wattenscheid am Montag wieder geöffnet. Das Gesundheitsamt plant einen Massentest.

Nach der Corona-bedingten Schließung der Maria Sibylla Merian-Gesamtschule in Bochum-Wattenscheid wird der Unterricht am Montagmorgen (2.11.) wieder aufgenommen. Das entschied das Gesundheitsamt. Gleichzeitig ist die Anzahl der Infizierten am Wochenende aber weiter gestiegen.

Wie Schulleiter Ulrich Sauter am Sonntag der WAZ sagte, seien mittlerweile sieben Menschen aus der Schülerschaft sowie eine Lehrerin infiziert. Außerdem gebe es mehrere Verdachtsfälle, weil Symptome einer Corona-Infektionen vorlägen. Am Freitag waren insgesamt nur vier Infektionen bekannt gewesen.

Rund 22 Kontaktpersonen aus der Schule müssen jetzt in Quarantäne. Sie wurden von den Stufenleitern und Klassenlehrer bereits informiert. Sechs der infizierten Schüler stammen aus der Stufe 10, einer aus der Stufe 12 (Q1).

Alle Schüler der Stufe 10 sollen vom Gesundheitsamt Bochum getestet werden

Wie Sauter weiter sagte, plant das Gesundheitsamt in dieser Woche einen Massentest aller Zehntklässler.

Die Schule an der Lohackerstraße war am vergangenen Freitag geschlossen worden, nachdem drei Schüler und eine Lehrerin positiv auf das Covid 19 getestet worden waren. Die Entscheidung fiel am späten Donnerstagabend. Die Schüler und Eltern sind so gut vernetzt, dass nur drei der insgesamt 1295 Schüler am Freitagmorgen vor den verschlossenen Schultüren standen.

Auf der Homepage der Schule wird noch einmal daran erinnert: „Auf dem Schulgelände und in sämtlichen Gebäudeteilen gilt eine verbindliche Maskenpflicht! Die Maskenpflicht besteht auch während des Unterrichts!“