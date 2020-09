Trickdiebe stehlen Bochumer Seniorin viel Geld und Schmuck

Bochum. Zwei Männer haben sich an der Tür einer 82-jährigen Bochumerin als Dachdecker ausgegeben. Sie brachten die Frau um Geld, Sparbücher und Schmuck.

Eine 82-jährige Bochumerin ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden: Als zwei vermeintliche Dachdecker am Dienstag (8. September) gegen 13.30 Uhr bei ihr an der Heinrich-Gustav-Straße klingelten, ließ sie die Männer arglos in die Wohnung, teilt die Polizei mit. Das Duo stahl der Seniorin viel Bargeld, Sparbücher und Schmuck.

Die Polizei hat folgende Personenbeschreibung der Täter veröffentlicht: männlich, 30 bis 50 Jahre alt, dunkle Haare, laut Zeugenbeschreibung südländischer Hauttyp. Einer war sei 1,80 Meter, der andere 1,90 Meter groß gewesen. Beide trugen schwarze Arbeitskleidung und sprachen akzentfreies Deutsch. Sie fuhren einen grauen Opel Astra-Kombi (älteres Modell), offenbar aus Dortmund.

Polizei Bochum: Ältere Menschen sensibilisieren

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234/ 909 41 35 (-44 41 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise. Zudem bittet die Polizei darum, ältere Mitmenschen zu sensibilisieren. Bei Fragen helfen Experten der Polizei des Bereichs Kriminalprävention und Opferschutz unter Tel. 0234/ 909 40 40.

