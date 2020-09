Trickdieb klaut Bochumerin (86) Schmuckstück: Zeugen gesucht

Bochum. Tipps für Geldverstecke in der Wohnung: Unter diesem Vorwand hat ein Dieb Zugang zur Wohnung einer Bochumerin (86) erhalten. Er stahl Schmuck.

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (29. September) ein Schmuckstück aus der Wohnung einer Seniorin in Bochum-Langendreer entwendet. Die Polizei teilt mit, dass er sich unter dem Vorwand, er wolle Tipps für Geldverstecke in der Wohnung seiner Mutter bekommen, Zugang zur Wohnung verschaffte. Die Bochumer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Gutgläubige Seniorin verschafft Trickdieb in Bochum Zugang zu Wohnung

Gegen 13 Uhr klingelte der Mann an der Tür der 86-Jährigen an der Stockumer Straße in Höhe der Straße „Breite Hille“. Nachdem er Zugang zur Wohnung bekam, zeigte die gutgläubige Seniorin ihm mögliche Verstecke. Der Kriminelle nutzte die Situation und entwendete dabei ein Schmuckstück, so die Polizei Bochum.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Beschrieben wird der Mann als 1,70 Meter groß und circa 60 Jahre alt mit normaler Statur. Bekleidet sei er mit braunen Schuhen und einem grauen Pullover gewesen. Er sprach akzentfrei Deutsch. Die Bochumer Kripo hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 0234/ 909-41 05 (-44 41 außerhalb der Geschäftszeiten).

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.