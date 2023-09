Bochum. Für ihre Zivilcourage sind eine Mutter und ihr Sohn aus Bochum von der Polizei geehrt worden. Sie haben spontan einen Trickbetrug verhindert.

Für ihre Zivilcourage hat Polizeipräsident Jörg Lukat eine Bochumerin (44) und ihren Sohn (17) geehrt. Sie hatten eine Seniorin davor bewahrt, in ihrer Wohnung bestohlen zu werden.

Am 6. Juli waren Mutter und Sohn mit dem Auto auf der Wiemelhauser Straße unterwegs, In Höhe des Kreisverkehrs wurde die 44-Jährige auf eine junge Frau aufmerksam, die auffällig den Verkehr beobachtete. Kurz darauf sah sie eine Seniorin, welche einige Meter weiter in Begleitung einer anderen jungen Frau in einem Hauseingang verschwand. Dass da irgendetwas nicht stimmte, sagte der Bochumerin ihr Bauchgefühl, so die Polizei.

„Mir schien an dieser Situation etwas faul zu sein“

Mutter und Sohn stellten den Wagen ab und gingen zum Wohnhaus. Schnell wurde klar: Bei den beiden Unbekannten handelte es sich um Trickbetrügerinnen, die die Seniorin um ihr Erspartes bringen wollten. Die alarmierte Polizei nahm die Tatverdächtigen (24, 28) fest. Auch ein Nachbarn war an der Hilfe beteiligt.

Die 44-Jährige bekam eine Urkunde und eine Ehren-Medaille des Präsidiums. „Mir schien an dieser Situation etwas faul zu sein. Deshalb habe ich aus dem Bauch heraus gehandelt“, sagt sie. Ihr Sohn bekam eine Führung bei der Reiterstaffel der Polizei geschenkt.

Polizeipräsident Lukat: „Hinschauen, aufeinander achten und handeln – das ist leider nicht selbstverständlich, aber so wichtig für unsere Gesellschaft.“

