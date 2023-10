Trickbetrüger erbeuten Goldschmuck von Bochumer Seniorin

Vorsicht vor Trickbetrügern an der Haustür: Keine Unbekannten in die Wohnung lassen, rät die Polizei (Symbolbild).

Bochum. Eine Bochumerin (78) ist um ihren Goldschmuck gebracht worden. Die beiden Täter gaben sich als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus.

Nach Polizeiangaben gaben sich am Mittwoch (25.) gegen 16.20 Uhr zwei Männer als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus und verschafften sich so Zutritt zu einer Wohnung am Südring. Während einer der beiden mit der Bochumerin ins Schlafzimmer ging, um dort „Kabel auszumessen“, hielt sich der andere Mann im Wohnzimmer auf.

Nachdem sich die beiden verabschiedet hatten, bemerkte die Seniorin den Diebstahl ihres Goldschmucks und alarmierte die Polizei.

Kripo Bochum rät: keine Fremden in die Wohnung lassen!

So werden die beiden Tatverdächtigen beschrieben: etwa 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, „südländisches Aussehen“, dunkle Haare. Einer hat einen dunklen Bart und trug einen langen dunklen Mantel.

Die Kripo bittet Zeugen, sich unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Die Kripo rät, keine Fremden in die Wohnung zu lassen und Ihnen nicht einfach die Tür zu öffnen. Das sei nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Tür sollte nur mit vorgelegter Kette geöffnet werden.

