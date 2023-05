Triathlon in Bochum: WAZ vergibt fünf Startplätze für Kinder

Bochum. Beim SV Blau-Weiß Bochum steigt am 18. Juni der Stadtwerke-Triathlon im Wiesental. Auch Kinder können mitmachen – hier gibt es alle Infos.

Premiere bei der zweiten Ausgabe: Bei der Neuauflage des Stadtwerke-Triathlons im Wiesental bietet der SV Blau-Weiß Bochum in diesem Jahr erstmals auch eine Distanz für Kinder ab zehn Jahren an: Vier Bahnen Schwimmen, fünf Kilometer auf dem Rad und ein Tausend-Meter-Lauf zum Abschluss. „Das ist die verkürzte Distanz in der jüngsten Klasse“, erklärt Hans-Jürgen Scharf, Triathlon-Fachwart des SV Blau-Weiß Bochum. Kinder ab Jahrgang 2013 dürfen teilnehmen (Klasse „Schüler B“). Für diesen Wettbewerb am 18. Juni verschenkt die WAZ fünf Startplätze.

Wenn Sie einen der Startplätze geschenkt haben wollen, schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.bochum@waz.de (Betreff Triathlon) mit dem Namen und Alter des Kindes sowie einer Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 17. Mai 2023.

Der Schwimmverein aus dem Wiesental hat gute Erfahrungen mit Angeboten für Kinder gemacht: Wie viele andere Sportvereine bietet der Klub auch ein Sommerferien-Camp an, bei sich alles ums Schwimmen, Radfahren und Laufen dreht – mit gutem Feedback von Kindern und Eltern. „Für dieses Jahr sind wir da ausgebucht“, so Scharf.

Triathlon bei SV Blau-Weiß Bochum: Diese Distanzen gibt es

Am Wochenende vor den Ferien steigt zum zweiten Mal der Triathlon des SV Blau-Weiß Bochum rund ums Wiesental. Für alle etwas älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es drei weitere Distanzen: den sogenannten Schnupper (oder Schüler-)triathlon: 400 Meter schwimmen (acht Bahnen), 9,5 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen – die 2500 Meter zum Abschluss sind genau eine Runde rund ums Wiesental. Die Radrundstrecke führt über die Wasserstraße und die Königsallee bis zum Wendepunkt am Kreisverkehr in Stiepel (nur die Jüngsten drehen an der Königsallee schon um).

Darüber gibt es noch die Sprintdistanz (500 Meter/18,5 Kilometer/5 Kilometer) und die Kurzdistanz (1000 Meter/37 Kilometer/10 Kilometer). Auch Staffeln von zwei oder drei Personen können teilnehmen. Die Anmeldegebühr beträgt zwischen 29 Euro (Schüler B) und 85 Euro (Kurzdistanz).

Alle Infos zum Triathlon im Wiesental online auf bochum-triathlon.de

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum